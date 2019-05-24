Оба автомобиля всмятку: в Екатеринбурге произошло ДТП

26 мая вечером, около 21:10, на екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) произошла страшная авария с участием двух иномарок - Toyota Avensis и Skoda Rapid.Водитель Toyota Avensis двигался со стороны Кольцово, перед съездом на Тюменский тракт не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Rapid.По предварительным данным, оба водителя не находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал, однако оба автомобиля получили сильные повреждения. На месте происшествия работают скорая помощь, МЧС и инспекторы ДПС.