В нетрезвом состоянии угрожали ножом: в Талице два молодых человека угнали мотоцикл

14:42 | 26.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В конце апреля в Талице два молодых человека в нетрезвом состоянии пробрались на чужой дачный участок и угнали мотоцикл. В качестве отвлекающего манёвра один из дебоширов кинул в стекло дома камень. На улицу выбежал хозяин. Молодые люди достали нож и начали угрожать мужчине, после чего скрылись.



Хозяин транспортного средства сообщил об угоне в начале мая. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, опросила пострадавшего и других жителей деревни, а позже смогла выйти на след подозреваемых. Ими оказались не судимые и не работающие молодые люди 2000 и 1999 года рождения.



Дебоширы свою вину признали. В конце апреля они отмечали день рождения своего приятеля. После долгого распития алкогольных напитков они захотели угнать чужой мотоцикл и покататься на нём. Молодые люди совершили преступление, ездили на транспортном средстве, не справились с управление и перевернулись. Позже они бросили мотоцикл на окраине деревни и вернулись к друзьям.



По факту преступления следственным отделом было возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 2 п. «а, в» ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством, группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»).