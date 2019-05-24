В Свердловской области уже неделю разыскивают пропавшую женщину

12:02 | 26.05.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Новоуральске пропала 38-летняя Панова Лилия Андреевна. С 20 мая местонахождение женщины неизвестно. Об этом сообщает в своей группе в сети «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы ниже плеч тёмные, чёлка, глаза зелёные. Как была одета женщина в день исчезновения - неизвестно.



Если вы видели Панову Лилию Андреевну или владеете информацией о её примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-965-513-2496, Надежда.