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12:02 | 26.05.2019
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области уже неделю разыскивают пропавшую женщину
Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы ниже плеч тёмные, чёлка, глаза зелёные. Как была одета женщина в день исчезновения - неизвестно.
Если вы видели Панову Лилию Андреевну или владеете информацией о её примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-965-513-2496, Надежда.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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