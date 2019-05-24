Сработали подушки безопасности: в Екатеринбурге ночью перевернулась иномарка

Сегодня ночью в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов на участке дороги недалеко от дома №89 Renault Logan перевернулась на крышу. От сильного удара в автомобиле сработали подушки безопасности.Водитель иномарки по неизвестным причинам перестал контролировать машину, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего перевернулся. У автомобиля сильно пострадал моторный отсек и разбилось лобовое стекло.В результате аварии водитель иномарки получил перелом наружной лодыжки. На «скорой» его доставили в больницу №23.