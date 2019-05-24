В Екатеринбурге в канаве нашли скелет человека

Накануне, 25 мая, в Екатеринбурге участники «Майской велопрогулки» в канаве в нескольких метрах от проезжей части ЕКАД нашли скелет человека.Как сообщают нашедшие, кости лежал давно, поэтому на черепе скелета уже совсем не осталось кожи и тканей. Также у скелета отсутствует кисть. Возможно, человека сбили, а тело сбросили с дороги.На месте работали сотрудники отдела полиции №8 и №12, судмедэксперт и следователь. Личность найденного мужчины и все причины инцидента устанавливаются. Одет он как грибник или дачник.