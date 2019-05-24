Две иномарки сегодня ночью сгорели в административно-складском здании в Екатеринбурге

10:13 | 26.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Репина в административно-складском помещении сгорели Toyota Fielder и Kio Rio. Помимо прочего, пожар повредил готовую продукцию для сварочных аппаратов в складе, а также кровлю и внутреннюю отделку гаражного бокса.



На месте происшествия были задействованы девять единиц техники и 33 человека личного состава, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Огонь распространился на площади 140 квадратных метров.



В результате происшествия никто из людей не пострадал. Точные причины возгорания в настоящее время устанавливают пожарные дознаватели.