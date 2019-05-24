Трое пострадали, и одна погибла: в Свердловской области произошло страшное ДТП

Накануне, 25 мая, в Свердловской области утром на шестом километре дороги Арти - Большие Карзи произошло страшное ДТП с участием ВАЗ-2114 и Lada Vesta. От полученных травм женщина погибла на месте. Ещё трое человек пострадали.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 начал совершать обгон, выехал на встречную полосу и там «лоб в лоб» столкнулся с Lada Vesta. У автомобилей вдребезги разбились моторные отсеки. На асфальте остались следы крови.В ВАЗ-2114 в момент столкновения находилось три человека: 21-летний водитель, 47-летняя мать водителя и 19-летняя девушка водителя. От полученных травматизм мама скончалась на месте. Молодого человека и девушку в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В таком же состоянии на «скорой» увезли 50-летнего водителя Lada Vesta.Точные обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют представители МВД Артинского района. Водителям автомобилей назначено исследование крови на наличие алкоголя.