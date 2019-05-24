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09:59 | 26.05.2019
Фото: Е1.RU
Трое пострадали, и одна погибла: в Свердловской области произошло страшное ДТП
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 начал совершать обгон, выехал на встречную полосу и там «лоб в лоб» столкнулся с Lada Vesta. У автомобилей вдребезги разбились моторные отсеки. На асфальте остались следы крови.
В ВАЗ-2114 в момент столкновения находилось три человека: 21-летний водитель, 47-летняя мать водителя и 19-летняя девушка водителя. От полученных травматизм мама скончалась на месте. Молодого человека и девушку в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В таком же состоянии на «скорой» увезли 50-летнего водителя Lada Vesta.
Точные обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют представители МВД Артинского района. Водителям автомобилей назначено исследование крови на наличие алкоголя.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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