Не ориентируется в пространстве: в Екатеринбурге пропал дедушка

22:02 | 25.05.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 67-летнего Новикова Валерия Викторовича. 17 мая он ушёл в неизвестном направление и домой до сих пор не вернулся. Дедушка не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, серо-голубые глаза, возможно легкая седая щетина. Особые приметы: подрыгивающая походка, невнятная речь.



На момент исчезновения дедушка был одет в синюю ветровку, темно-синий спортивный костюм, серую бейсболку и черные с белыми полосками кроссовки.



Если вы видели Новикова Валерия Викторовича или знаете о том, где он может находиться - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-963-440-51-05, Светлана.