В Первоуральске загорелась квартира в жилом доме

19:58 | 25.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 25 мая, в Первоуральске на улице 50 лет СССР в жилом пятиэтажном доме загорелась квартира. В пожаре пострадало домашнее имущество. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали семь человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали семь человек личного состава и две единицы техники.



Потушить пожар удалось в течение трёх минут. Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.