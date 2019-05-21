На трассе под Екатеринбургом фура влетела в ограждение и перекрыла полосу

17:44 | 25.05.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня, 25 мая, под Екатеринбургом на Новомосковском тракте, недалеко от поворота на Волчихинское водохранилище, фура влетела в ограждение, вывернулась и перекрыла полосу.



Из-за ДТП другие автомобили вынуждены объезжаться большегруз по обочине. На асфальте видны следы резкого торможения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.



Причины ДТП устанавливаются. В результате аварии никто не пострадал.