Пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего мальчика задержали в ТЦ «Карнавал»

16:20 | 25.05.2019

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сегодня, 25 мая, в Екатеринбурге в торговом центре «Карнавал» сотрудники охраны задержали пропавшего 10-летнего мальчика и передали его полиции.



Подростка доставили в отделение, куда вызвали и мать. Женщину привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за несвоевременное сообщение о пропаже сына (на момент сообщения после исчезновения прошёл целый день).



Мальчик растёт в благополучной семье, однако ему захотелось провести время без родительского контроля.



Напомним, вчера, 24 мая, подросток ушёл гулять и не вернулся. Его местонахождение перестало быть известным примерно с 16:00.