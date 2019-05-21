В одной из деревень в Свердловской области уже больше месяца ищут мужчину

14:05 | 25.05.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в деревне Верхняя Алапаиха пропал 37-летний Бородин Константин Викторович. 24 апреля мужчина ушёл из дома и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 172 см., телосложение худощавое, русые волосы, серые глаза. Особые приметы: на правой щеке шрам от укуса собаки.



На момент пропажи мужчина был одет в серые брюки, серый свитер с воротом, легкую чёрную кожаную куртку и тёмно-коричневые ботинки.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Бородина Константина Викторовича - сообщите об этом инфоргу поиска по телефону - +7 (912) 244-41-00, Андрей.