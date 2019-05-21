В Екатеринбурге угнали Mitsubishi Outlander

13:32 | 25.05.2019

Фото: архив владельцев

24 мая в Екатеринбурге возле здания по адресу Черняховского, 86/7 неизвестный угнал автомобиль марки Mitsubishi Outlander. Как сообщили владельцы, по камерам видно, что кражу осуществил мужчина.



Более детально изучить записи с камер видеонаблюдения владельцы смогут лишь в понедельник. Также в настоящее время сотрудники полиции ищут свидетелей угона. Приметы транспорта: белые диски, на заднем стекле белая наклейка «В машине ребёнок». Есть небольшая вмятина на задней двери со стороны водителя.



Если вам известна информация об угнанном автомобиле - сообщите об этом по телефону 89030856977 (Анастасия) или в полицию.