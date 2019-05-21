Новости дня
12:51 | 25.05.2019
Фото: Екатерина Бредик
В Екатеринбурге в «Салюте» состоится трансляция 1/2 финала ЧМ 2019 по хоккею между Россией и Финляндией
Приобрести билеты можно онлайн или в кассах в кинотеатре «Салют» сегодня с 14:00. Стоимость билета: 250 рублей. Кроме трансляции всех посетителей ожидают фанатский аквагрим и фотосессия.
Напомним, сборная России в 1/4 финала обыграла США со счётом 4:3. В рамках полуфинала также сегодня встретятся сборные Канады и Чехии.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:20 | 25.05.2019
Пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего мальчика задержали в ТЦ «Карнавал»
13:32 | 25.05.2019
В Екатеринбурге угнали Mitsubishi Outlander
12:51 | 25.05.2019
В Екатеринбурге в «Салюте» состоится трансляция 1/2 финала ЧМ 2019 по хоккею между Россией и Финляндией
11:34 | 25.05.2019
Два садовых дома одновременно сгорели минувшей ночью в Екатеринбурге
10:37 | 25.05.2019
В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 10-летнего мальчика
10:32 | 25.05.2019
В Екатеринбурге легковушка на полной скорости влетела в такси
09:13 | 25.05.2019
Ушла из дома и не вернулась: в Свердловской области уже больше двух недель ищут женщину
20:51 | 24.05.2019
Екатеринбуржца осудили на 16 лет колонии за поджог дома с семьёй
20:11 | 24.05.2019
В Екатеринбурге школьник СУНЦа покончил с собой перед экзаменами
19:08 | 24.05.2019
В Свердловской области задержали подозреваемых в угоне автомобиля
19:00 | 24.05.2019
В Прикамье обсудили доступность транспорта для инвалидов
18:49 | 24.05.2019
В екатеринбургском спорткомплексе «Калининец» появился новый легкоатлетический стадион
18:44 | 24.05.2019
В Екатеринбурге снесли киоск с фейерверками
18:40 | 24.05.2019
Глава Перми выразил соболезнования родным и близким педагога Сергея Евгеньевича Полянского
18:08 | 24.05.2019
Энергетики «Т Плюс» откроют автомобильное движение на улице Луначарского вечером 24 мая
18:02 | 24.05.2019
Портал закупок малого объема поможет сэкономить бюджетные средства
17:49 | 24.05.2019
Работы по реконструкции тепловой сети по улице Луначарского в Перми не потребовали перекрытия Комсомольского проспекта
17:47 | 24.05.2019
В ДТП в Нижнем Тагиле пострадала 16-летняя девушка
17:46 | 24.05.2019
В «Ночи музеев» в 2019 году поучаствовали свыше 43 тысяч прикамцев
17:33 | 24.05.2019
Свердловский облсуд отложил заседание по уголовному делу группы, которая вывела в КНР полмиллиарда рублей
17:17 | 24.05.2019
Житель поселка Горноуральского спас женщину-инвалида из пожара
17:16 | 24.05.2019
Алексей Текслер уволил начальника дорожного управления Челябинска
16:23 | 24.05.2019
Фестиваль Ural Music Night соберет музыкантов из 25 стран
15:51 | 24.05.2019
Писатель Леонид Юзефович приедет в Пермь на «Большую книжную ярмарку» и литературный фестиваль «Компрос»
15:45 | 24.05.2019
Мэрия Екатеринбурга: выбор новой площадки для храма потребует длительного согласования
15:22 | 24.05.2019
Очередная Ирбитская ярмарка пройдет 9-11 августа
15:10 | 24.05.2019
В Перми отменили ограничение движения по Компросу на выходные
14:47 | 24.05.2019
В Екатеринбурге на месяц закроют участок переулка Соснового
14:45 | 24.05.2019
Уральский город-миллионник могут разделить на несколько городов
14:28 | 24.05.2019
В Полевском вынесли решение по резонансному уголовному делу об организации незаконной миграции
14:27 | 24.05.2019
Прекращены полномочия двух депутатов невьянской думы, предоставивших неполные сведения о доходах
14:18 | 24.05.2019
Пермский край открывает новые направления экспорта в Китай
14:02 | 24.05.2019
В Златоусте школьники устроили грандиозный флешмоб