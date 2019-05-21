Два садовых дома одновременно сгорели минувшей ночью в Екатеринбурге

11:34 | 25.05.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Два садовых дома на площади 120 кв. м. сгорели минувшей ночью в одном из коллективных садов Екатеринбурга, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 00:34. К месту пожара выехали 6 единиц техники и 27 человек личного состава. В 01:32 пожарным удалось локализовать огонь, спустя час, в 02:22, было ликвидировано открытое горение, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 05:11.



В результате пожара два садовых дома были полностью уничтожены огнём, о пострадавших в сообщении ведомства не говорится.



В связи с наступлением садово-огородного сезона и участившимися случаями пожаров, главное управление МЧС России по Свердловской области ещё раз напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.



«Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около строений. Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только специалистам, не используйте неисправные или самодельные электроприборы, не оставляйте их без присмотра. Для защиты электросети от перегрузки применяйте автоматические предохранители в электросчетчике. Следите за исправностью отопительной печи и не пренебрегайте правилами ее эксплуатации.



Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.



В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно:



• сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону "101" или на единый телефон вызова экстренных служб - "112";

• постараться безопасно покинуть опасную зону», – говорится в сообщении ведомства.