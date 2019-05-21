В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 10-летнего мальчика

В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут 10-летнего Семёна Кушкова. 24 мая днём, около 16:00, на Уралмаше мальчик ушёл из дома на прогулку и не вернулся. О его исчезновении в полицию сообщила мать.Приметы мальчика: рост 150 см, среднего телосложения, волосы светлые, челка удлиненная, глаза серо-зеленые. Был одет в штаны и куртку цвета хаки, белую рубашку, кроссовки цвета хаки.В настоящее время сотрудники полиции патрулируют улицы, дворы, торговые центры и дома, где может находиться подросток.Если вы видели Семёна Кушкова или знаете информацию о его примерном местонахождении - сообщите в полицию по телефонам: