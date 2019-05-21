В Екатеринбурге легковушка на полной скорости влетела в такси

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В Екатеринбурге на Уралмаше на пересечении Бакинских Комиссаров и улицы Победы произошло столкновение Nissan Almera и Skoda Octavia. Один из участников ДТП - такси.Обе легковушки ехали по Бакинских Комиссаров навстречу друг другу. Nissan Almera начала поворачивать на улицу Победы и не пропустила Skoda Octavia, в результате чего Skoda на полной скорости влетела в Nissan. От сильного удара легковушки получили серьёзные повреждения и отлетели в разные стороны. Skoda После ДТП въехала в столб.В результате аварии никто не пострадал. Женщина, которая находилась за рулём Nissan, после ДТП немного покачивалась, но от госпитализации отказалась.