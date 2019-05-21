Ушла из дома и не вернулась: в Свердловской области уже больше двух недель ищут женщину

09:13 | 25.05.2019

Фото: поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в Красноуральске пропала 47-летняя Бахтиярова (Камалетдинова) Ольга Владимировна. 7 мая женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 162-163 см., телосложение худощавое, темно-русые короткие волосы, стрижка «БОБ», голубые глаза. Особые приметы: курносый нос.



На момент пропажи женщина была одета в спортивный комбинированный костюм (розовая кофта, темно-синие штаны), кроссовки красного цвета.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Бахтияровой (Камалетдиновой) Ольги Владимировны - сообщите об этом Бахтияровой (Камалетдиновой) Ольге Владимировне по телефону 8-9000-44-02-20.