Десятиклассник екатеринбургской школы стал лауреатом малой Нобелевской премии

22:39 | 24.05.2019

Фото: it-world.ru

Ученик 10 класса школы №17 Екатеринбурга Данил Казанцев получил малую Нобелевскую премию за изобретение автоматического сурдопереводчика для людей с нарушениями речевого аппарата.



Екатеринбуржец получил премию на Всемирной ярмарке научных достижений в США. Изобретение Данила переводит жесты в слова автоматически, что позволяет понимать глухонемых без помощи специалистов. Работу над устройством Данил начал после того как в 2017 году узнал историю глухонемой женщины, от которой ушёл муж. После этого у екатеринбурженки отобрали родительские права, так как сама она не могла общаться со своими детьми.



Стоит отметить, что изобретением десятиклассника заинтересовались даже представители NASA. Они предложили внедрить его в космический туризм.