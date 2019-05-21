Екатеринбуржца осудили на 16 лет колонии за поджог дома с семьёй

20:51 | 24.05.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, спалившему дом на Самолётной, 100, в котором были его родственники. Как рассказали в пресс-службе областного суда, за поджог 42-летний Евгений Рожков получил 16 лет колонии строгого режима.



Отмечается, что между мужчиной и его родственниками произошел конфликт, из-за того что Рожков взял у них мобильный телефон, но так и не вернул. Родственники потребовали у него вернуть деньги за телефон 7 июня 2018 года, после чего вечером этого дня мужчина явился в дом своего двоюродного брата и стал угрожать что сожжёт дом и убьёт семью. На следующий день злоумышленник вернулся в дом и устроил поджог. Спастись удалось только двоюродному брату мужчины, его жене выжить не удалось.



В суде также рассказали, что ранее Рожков уже был судим. Нынешний приговор в законную силу ещё не вступил.