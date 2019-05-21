В Екатеринбурге школьник СУНЦа покончил с собой перед экзаменами

20:11 | 24.05.2019

Фото: iz.ru

В столице Урала ученик специализированного научного центра при Уральском федеральном университете покончил с собой. Как сообщили в пресс-службе СКР, сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка.



Тело школьника нашли возле многоэтажки. Предполагается, что лицеист свел счеты с жизнью из-за того что боялся экзамена по математике.



Установив все обстоятельства, сотрудники СКР примут процессуальное решение.