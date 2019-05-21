В Свердловской области задержали подозреваемых в угоне автомобиля

19:08 | 24.05.2019

Фото: nversia.ru

С районе Слободотуринском села Сладковское задержали подозреваемых во взломе гаража и угоне автомобиля, об этом сообщает МО МВД России «Байкаловский».



Отмечается, что машину марки ВАЗ-2108 обнаружили позже за кладбищем села. Злоумышленниками оказались местные жители 19 и 24 лет, причем один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества.



По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ.