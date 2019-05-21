В екатеринбургском спорткомплексе «Калининец» появился новый легкоатлетический стадион

18:49 | 24.05.2019

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На территории спортивного комплекса «Калининец» в Екатеринбурге появился новейший спортивный стадион, об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В торжественной церемонии открытия новой площадки для легкоатлетов, которая состоялась сегодня, 24 мая, приняли участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко, депутат Государственной Думы Сергей Чепиков, депутаты Екатеринбургской городской Думы Владимир Смирнов, Михаил Матвеев и Дмитрий Сергин. По словам Леонида Рапопорта, проект СК «Калининец», который реализуется уже несколько лет, достоин стать визитной карточкой Универсиады-2023.



Следует отметить, что на стадионе для атлетов расположили сектора для толкания ядра и сектор для длинных метаний – диска, молота и копья. Кроме того, на площадке установили системы электронного хронометрожа, автоматической поливки газона, цветное мультимедийное табло и судейский павильон.



Добавим, площадь газона на стадионе составляет 5 тыс квадратных метров, а площадь резинового покрытия 12 тыс квадратных метров. Трибуны нового стадиона способны вместить до 500 человек.