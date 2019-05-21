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18:44 | 24.05.2019

В Екатеринбурге снесли киоск с фейерверками

В Екатеринбурге на Уралмаше снесли незаконный павильон, расположенный на остановочном комплексе на проспекте Космонавтов, 67а (остановка «Ломоносова»). Здесь располагался продуктовый киоск и точка по продаже пиротехники «Русский фейерверк». Владелец объекта не торопился исполнять решение суда о демонтаже объекта, поэтому торговые объекты демонтировали силами подрядчика, нанятого администрацией Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Процедуру демонтажа проконтролировали сотрудники районного отдела УФССП.

В Екатеринбурге снесли киоск с фейерверками

В Екатеринбурге снесли киоск с фейерверками


В ближайшее время демонтаж нестационарных незаконных объектов на территории Орджоникидзевского района продолжится – ряд бизнесменов не исполняют ни решения судов, ни предписания муниципальных властей о добровольном сносе. Администрацией разработан план-график по вывозу подобных ларьков.


© «Вечерние Ведомости»

 


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