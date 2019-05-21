В Екатеринбурге снесли киоск с фейерверками

В Екатеринбурге на Уралмаше снесли незаконный павильон, расположенный на остановочном комплексе на проспекте Космонавтов, 67а (остановка «Ломоносова»). Здесь располагался продуктовый киоск и точка по продаже пиротехники «Русский фейерверк». Владелец объекта не торопился исполнять решение суда о демонтаже объекта, поэтому торговые объекты демонтировали силами подрядчика, нанятого администрацией Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Процедуру демонтажа проконтролировали сотрудники районного отдела УФССП.В ближайшее время демонтаж нестационарных незаконных объектов на территории Орджоникидзевского района продолжится – ряд бизнесменов не исполняют ни решения судов, ни предписания муниципальных властей о добровольном сносе. Администрацией разработан план-график по вывозу подобных ларьков.