В ДТП в Нижнем Тагиле пострадала 16-летняя девушка

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.По данным УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, сегодня утром водитель автомобиля «Дэу Нексия», двигаясь со стороны проспекта Мира в сторону улицы Пархоменко, допустил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый свет.В результате девушка получила ушибы и ссадины ног. После осмотра ее отпустили домой.Водитель пояснил, что отвлекся на разговор с пассажиром.