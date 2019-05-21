Житель поселка Горноуральского спас женщину-инвалида из пожара

17:17 | 24.05.2019

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Житель поселка Горноуральского Свердловской области Сергей Заровный будет представлен к награде МЧС России за спасение женщины-инвалида из огня.



21 мая произошел пожар в трехэтажном доме в поселке Горноуральский. Живущий в том же доме Сергей Заровный, услышав крики из квартиры соседнего подъезда, поспешил на помощь. Первая дверь – железная – оказалась открыта, вторую – деревянную – мужчина выбил ногой. Передвигаясь на коленях, так как внизу воздух более пригоден для дыхания, Сергей отыскал хозяйку квартиры и вытащил ее из помещения.



56-летняя женщина получила ожоги рук и спины. Ее госпитализировали. По предварительной информации, хозяйка квартиры сама стала виновницей пожара: возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.