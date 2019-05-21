В Екатеринбурге на месяц закроют участок переулка Соснового

14:47 | 24.05.2019

фото: w-ip.ru

С понедельника, 27 мая, в Екатеринбурге закроют движение по переулку Сосновому, на участке от улицы Кировградской до улицы Калинина. Ограничение связано с работами по строительству трубопровода холодного водоснабжения.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, переулок будет закрыт ровно месяц, до 27 июня. Подрядчиком работ является ЕМУП «Водоканал».