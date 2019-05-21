В Полевском вынесли решение по резонансному уголовному делу об организации незаконной миграции

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Напомним, что Арзу Шахмалиев был задержан вместе с сообщниками в июле 2018 года в результате спецоперации, проведенной оперативниками УФСБ по Свердловской области и регионального ОБОП ГУ МВД (читать здесь). Согласно материалам дела, Арзу Шахмалиев работал с гражданами Армении и Азербайджана, обеспечивая видимость законности их пребывания в России. Изначально он проходил по уголовному делу, возбужденному по п. «а» ч.2 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), однако затем следствие вывело его из группы.
В 2017 году Арзу Шахмалиев уже проходил обвиняемым по уголовному делу по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан в России. Материалы были направлены в суд, который признал его виновным в инкриминируемом преступлении, но он был освобожден от ответственности, так как на стадии следствия способствовал раскрытию этого преступления.
© «Вечерние Ведомости»
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