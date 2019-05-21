Прекращены полномочия двух депутатов невьянской думы, предоставивших неполные сведения о доходах

14:27 | 24.05.2019

фото: забрабочий.рф

В Свердловской области по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия двух депутатов думы Невьянского городского округа. Народные избранники предоставили неполные сведения о доходах и имуществе.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, один из депутатов не указал в справке доход от продажи земельного участка, а также наличие в собственности грузового самосвала. Второй – не указал находящийся в собственности прицеп к легковому автомобилю.



Невьянский городской прокурор внес представление в адрес председателя думы, после чего было принято решение о прекращении полномочий депутатов.