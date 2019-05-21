На Крауля Lada вылетела на тротуар и насмерть сбила женщину

14:00 | 24.05.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» / Вконтакте

Сегодня в результате ДТП на улице Крауля погибла 63-летняя женщина.



По информации от отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель автомобиля Kia при развороте не уступил водителю Lada Priora. Произошло столкновение, в результате которого Lada вылетела на тротуар и сбила женщину.



Пострадавшую доставили в больницу, но через некоторое время она скончалась.