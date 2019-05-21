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13:46 | 24.05.2019
фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
В ТЦ «Гермес Плаза» у предпринимателя-должника арестовали торговые площади
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, бизнесмен задолжал по налогам около 300 тысяч рублей. Кроме того, он не вернул деньги другим арендаторам, кредитным организациям и другим лицам. Общая сумма задолженности превышает 10,5 млн рублей.
Судебные приставы арестовали торговые площади, принадлежащие должнику и отданные под аренду для торговли меховыми изделиями и предметами женской одежды.
© «Вечерние Ведомости»
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