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13:46 | 24.05.2019

фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В ТЦ «Гермес Плаза» у предпринимателя-должника арестовали торговые площади

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали торговые площади предпринимателя-должника в ТЦ «Гермес Плаза».

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, бизнесмен задолжал по налогам около 300 тысяч рублей. Кроме того, он не вернул деньги другим арендаторам, кредитным организациям и другим лицам. Общая сумма задолженности превышает 10,5 млн рублей.

Судебные приставы арестовали торговые площади, принадлежащие должнику и отданные под аренду для торговли меховыми изделиями и предметами женской одежды.

В ТЦ «Гермес Плаза» у предпринимателя-должника арестовали торговые площади

В ТЦ «Гермес Плаза» у предпринимателя-должника арестовали торговые площади

В ТЦ «Гермес Плаза» у предпринимателя-должника арестовали торговые площади

© «Вечерние Ведомости»

 


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