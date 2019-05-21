Франция впервые представит на «Иннопроме» национальный стенд

10:22 | 24.05.2019

В 2019 году Франция впервые представит национальный стенд на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В экспозицию Франции войдут восемь высокотехнологичных предприятий, в том числе международный лидер в сфере информационных технологий ATOS, строительная фирма Poma, фармацевтическая компания Sanofi, химический холдинг SPCM S.A, производитель информационных систем для зданий Legrand.



«Компания Sanofi уже провела ряд встреч с партнерами на Урале и готова сотрудничать с медицинскими учреждениями в области кардио-сосудистой хирургии и онкологии. В целом мы рассчитываем провести многосторонние переговоры с российскими компаниями», - рассказал генеральный консул Французской Республики в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.



Отметим, в 2018 году товарооборот Свердловской области и Франции составил 564,3 миллиона долларов.



Всего в выставке «Иннопром» примут участие более 80 стран, среди них: Турция (страна-партнер выставки этого года), Австрия, Казахстан, Тайвань, Беларусь, Венгрия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, Япония. Кроме того, приедут делегации более 25 регионов России.