Начались работы по благоустройству Шарташского лесопарка

09:51 | 24.05.2019

фото: 2do2go.ru

В Екатеринбурге подрядчик ООО «УралДорТехнологии» приступил к работам по благоустройству Шарташского лесопарка.



Первый этап работ предусматривает строительство велопешеходной дорожки от улицы Кленовая до улицы Егоршинский подход (1,6 км), эти работы необходимо выполнить к ноябрю текущего года.



На втором этапе, который запланирован на 2020 год, будет построена велопешеходная дорожка от Егоршинского подхода до улицы Большой шарташский каменный карьер, а затем до улицы Поселок Пески.



Отметим, что строительство предполагает расширение дорожки до семи метров (три метра - пешеходная дорожка, три метра - велосипедная дорожка, 75 сантиметров - технологический тротуар), поэтому подрядчик вырубит мешающие деревья. При этом, чтобы компенсировать вырубку, будет проведено восстановительное озеленение в Калиновском лесном парке.



Кроме того, вдоль велопешеходной дорожки в Шарташском лесопарке появятся скамейки, велопарковки, спортивные тренажеры, урны, подрядчик оборудует освещение и видеонаблюдение.



Общий проект благоустройства Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, площадок для активного отдыха, пунктов проката, кафе, медпунктов. У входов в парк появятся административные здания и парковки. Кроме того, в парке могут создать Историко-краеведческий комплекс под открытым небом, где будут представлены макеты традиционных уральских жилых построек разных периодов.