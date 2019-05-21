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09:51 | 24.05.2019
фото: 2do2go.ru
Начались работы по благоустройству Шарташского лесопарка
Первый этап работ предусматривает строительство велопешеходной дорожки от улицы Кленовая до улицы Егоршинский подход (1,6 км), эти работы необходимо выполнить к ноябрю текущего года.
На втором этапе, который запланирован на 2020 год, будет построена велопешеходная дорожка от Егоршинского подхода до улицы Большой шарташский каменный карьер, а затем до улицы Поселок Пески.
Отметим, что строительство предполагает расширение дорожки до семи метров (три метра - пешеходная дорожка, три метра - велосипедная дорожка, 75 сантиметров - технологический тротуар), поэтому подрядчик вырубит мешающие деревья. При этом, чтобы компенсировать вырубку, будет проведено восстановительное озеленение в Калиновском лесном парке.
Кроме того, вдоль велопешеходной дорожки в Шарташском лесопарке появятся скамейки, велопарковки, спортивные тренажеры, урны, подрядчик оборудует освещение и видеонаблюдение.
Общий проект благоустройства Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, площадок для активного отдыха, пунктов проката, кафе, медпунктов. У входов в парк появятся административные здания и парковки. Кроме того, в парке могут создать Историко-краеведческий комплекс под открытым небом, где будут представлены макеты традиционных уральских жилых построек разных периодов.
© «Вечерние Ведомости»
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