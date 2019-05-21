В выходные на Среднем Урале пройдут массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей

09:12 | 24.05.2019

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В выходные в Свердловской области пройдут массовые рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. Автомобилистов просят сообщать о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения по круглосуточному телефону: 269-77-00 или 02. Конфиденциальность гарантируется.



Напомним, Кодекс РФ об административных правонарушениях за нетрезвое вождение предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством на срок от полутора до двух лет.