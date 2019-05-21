24 мая екатеринбуржцев приглашают обсудить с депутатами строительство храма

22:17 | 23.05.2019

Завтра, 24 мая, в администрации Екатеринбурга состоится встреча депутатов городской думы и представителей Фонда святой Екатерины с горожанами – сторонниками и противниками строительства «храма-на-драме». Участники встречи обсудят проведение опроса о выборе места для строительства.



Как сообщает пресс-служба мэрии, на встречу с депутатами приглашаются граждане, заинтересованные в обсуждении данного вопроса. Начало мероприятия – в 11:00. Место проведения - зал 531 на пятом этаже. Лучше прийти пораньше: участников начнут регистрировать с 10:30. Чтобы попасть на встречу, горожанам необходимо иметь с собой паспорт.



Отмечается, что в обсуждении также примут участие мэр Александр Высокинский, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин и председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.



Напомним, сейчас строительство храма в сквере у Драмтеатра приостановлено. По поручению президента Владимира Путина власти города решили провести опрос, также рассматривается возможность организации референдума.