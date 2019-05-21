Новости дня
22:12 | 23.05.2019
Фото: zakon-auto.ru
С начала года в Екатеринбурге зафиксировано более 9000 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей
Правонарушения выявляются в ходе ежедневных проверок. Отмечается, что только за 22 мая сотрудники ГИБДД поймали 77 машин с такой тонировкой, а также выдали 39 требовании об устранении нарушений. Стоит добавить, что если водитель не может убрать тонировку на месте, то ему дается на это 10 суток. Водителям, не устранившим нарушение, будет грозить штраф от 500 до 1000 рублей или же административный арест на срок до 15 суток.
Стоит напомнить, что по государственным стандартам, передние боковые стекла и лобовое стекло автомобиля должны быть светопропускаемыми не менее 70%.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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