В Екатеринбурге с 27 по 30 пройдёт первый этап опрессовок

21:55 | 23.05.2019

Фото: oblast45.ru



В уральской столице начинаются опрессовки. Как рассказали в теплосетевой компании города, первый этап пройдёт с 27 по 30 мая.



Согласно графику, гидравлические испытания квартальных и распределительных тепловых сетей будут проходить с 23:00 27 мая до 07:00 28 мая, гидравлические испытания обратных трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей специалисты будут проводить с 00:00 до 06:00 29 и 30 мая.



В связи с гидравлическими испытаниями трубопроводов в городе будут отключать горячую воду. Кроме того, до начала испытаний, температура воды будет понижена до 40 градусов.



Стоит отметить, что опрессовки также пройдут в Верхней Пышме и Березовском по тому же графику.