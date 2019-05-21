Мужчину, подозреваемого в трех нападениях в екатеринбургских офисах микрозаймов, могут осудить на 10 лет тюрьмы

19:41 | 23.05.2019

Фото: kazanreporter.ru

Екатеринбургские полицейские задержали подозреваемого в совершении трех разбойных нападений в офисах пунктов микрозаймов. Как рассказали в ГУ МВД Екатеринбурга, согласно части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), мужчину могут лишить свободы на срок до 10 лет.



Первое нападение было совершено 30 апреля в пункте микрозаймов на улице Белинского. Там здоумышленник требовал у консультанта деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет. Однако, после того как женщина нажала на кнопку тревоги, мужчина скрылся. В тот же день злоумышленник устроил нападение в офисе кредитного учреждения на Уральской. Там ему удалось похитить 4 тысячи рублей. На следующий день, 1 апреля, мужчине, совершив нападение, удалось выкрасть 15 тысяч рублей в офисе микрозаймов на Бардина.



В МВД добавили, что злоумышленника задержали в Челябинске. Вину он признал, и оправдался тем, что приехав из Казахстана в Челябинск на заработки не смог найти работу, так как потерял паспорт.