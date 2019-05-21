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17:45 | 23.05.2019
В Нижней Салде пожар охватил шесть домов
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение осложняется сильным порывистым ветром. К месту пожара вылетел вертолет Ми-8 для ликвидации очагов горения с воздуха.
В настоящее время пожарные ликвидировали угрозу распространения огня. Данных о пострадавших пока не поступало. Администрация решает вопрос о размещении жителей. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
В тушении задействованы 11 единиц пожарно-спасательной техники, 30 человек личного состава МЧС.
© «Вечерние Ведомости»
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