Новости дня
15:20 | 23.05.2019
фото: elets-adm.ru
Отдельные категории свердловчан претендуют на компенсацию затрат по покупке оборудования для перехода на цифровое телевещание
На льготу в виде компенсации 90 % затрат граждане могут претендовать при следующих условиях:
1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на территории Свердловской области в населенных пунктах, расположенных в зоне цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, либо в населенных пунктах, расположенных вне зоны цифрового эфирного наземного телевизионного вещания;
2) члены малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют места жительства на территории другого субъекта Российской Федерации, подтвержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
4) ранее частичная компенсация не выплачивалась.
Максимальный размер компенсации составляет 2,7 тысячи рублей. Возмещению подлежат затраты, произведенные в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Заявления для предоставления компенсаций принимает управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства либо по месту пребывания гражданина. Необходимые документы:
документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление заявителю частичной компенсации;
документы, подтверждающие расходы на приобретение и (или) установку пользовательского оборудования;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае обращения заявителя через представителя;
согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на обработку персональных данных;
документы, подтверждающие наличие независящих причин (перечень независящих причин определен Постановлением Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП;
Документы можно подавать через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Решение принимается в течение 10 дней со дня принятия заявления.
В Свердловской области работает горячая линия по переходу на цифровое вещание: 8 800 250 89 60 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни).
© «Вечерние Ведомости»
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15:20 | 23.05.2019
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