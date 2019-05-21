Четверо юных свердловчан получили нагрудные знаки «Горячее сердце» за героические поступки

14:51 | 23.05.2019

В резиденции губернатора Свердловской области наградили четырех юных уральцев. За совершение героических поступков они получили нагрудные знаки «Горячее сердце».



Так, 16-летний Алексей Гринь из Туринского городского округа и 14-летний екатеринбуржец Егор Кибирев награждены за спасение людей, которые чуть не утонули в водоемах. Восьмиклассник Амин Абдуллоев и его друг юнармеец Роман Демин помогли по фотороботу найти насильника девочки: для розыска они провели целое расследование и в результате вычислили место работы подозреваемого.



Награды ребятам вручили директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков и заместитель министра образования и молодежной политики Юрий Зеленов.