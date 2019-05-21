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14:28 | 23.05.2019

фото: отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

В ДТП на улице Кировоградской пострадали двое детей

ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП на улице Кировоградской.

Накануне днем, около 15:30, 37-летняя женщина-водитель Toyota Camry, двигавшаяся по переулку Симбирскому в сторону Кировоградской, не предоставила преимущества автомобилю Renault Sandero. В результате столкновения пострадали дети-пассажиры Toyota Camry: 8-летний мальчик и 10-летняя девочка. Они получили ушибы.

По факту ДТП проводится дознание.

© «Вечерние Ведомости»

 


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