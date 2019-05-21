В ДТП на улице Кировоградской пострадали двое детей

14:28 | 23.05.2019

фото: отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП на улице Кировоградской.



Накануне днем, около 15:30, 37-летняя женщина-водитель Toyota Camry, двигавшаяся по переулку Симбирскому в сторону Кировоградской, не предоставила преимущества автомобилю Renault Sandero. В результате столкновения пострадали дети-пассажиры Toyota Camry: 8-летний мальчик и 10-летняя девочка. Они получили ушибы.



По факту ДТП проводится дознание.