Жители Екатеринбурга могут жаловаться на «гряземесов» квартальным

14:07 | 23.05.2019

фото: ural.kp.ru

Екатеринбуржцы могут жаловаться на автомобилистов, паркующих машины в неположенных местах. Для этого нужно сделать фотографию, на которой определена территория, обозначены дата и время. Обращения следует направлять в службу квартальных через специальную форму на сайте районных администраций.



Отметим, что с 14 по 20 мая в ходе рейда в Ленинском районе выявлено более 200 «гряземесов», оставивших автомобили на газонах и детских площадках. Нарушителей привлекут к административной ответственности в виде штрафов: физическим лицам - от 3000 до 5000 рублей, юридическим лицам - от 150 000 до 500 000 рублей.