Новости дня
14:07 | 23.05.2019
фото: ural.kp.ru
Жители Екатеринбурга могут жаловаться на «гряземесов» квартальным
Отметим, что с 14 по 20 мая в ходе рейда в Ленинском районе выявлено более 200 «гряземесов», оставивших автомобили на газонах и детских площадках. Нарушителей привлекут к административной ответственности в виде штрафов: физическим лицам - от 3000 до 5000 рублей, юридическим лицам - от 150 000 до 500 000 рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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