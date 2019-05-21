Жительница Алапаевска арестована за долги по алиментам

10:03 | 23.05.2019

фото: leavittmartinlaw.com

Жительница Алапаевска обязана была платить четвертую часть всех видов заработка на содержание своего 12-летнего сына, однако от выплат уклонялась, в результате задолженность выросла до 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.



В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 (Неуплата средств на содержание детей), но должница не явилась в суд. Для принудительного привода к ней домой отправились судебные приставы. Свердловчанка впустила приставов, после чего закрылась одеялом и притворилась спящей.



Приставам все же удалось доставить женщину в суд. Решением суда должница арестована на 10 суток.