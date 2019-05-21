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09:42 | 23.05.2019
Екатеринбургская епархия отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ по храму
«По мнению Екатеринбургской епархии, опрос, проведенный во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы, - не может отражать действительного положения дел», - говорится в сообщении пресс-службы епархии.
В епархии считают, что недостаточная информированность не дает горожанам составить объективное мнение о проекте. Сейчас Фонд святой Екатерины готовит масштабную презентацию.
Напомним, согласно опросу ВЦИОМ, 74% жителей Екатеринбурга считают сквер у Драмтеатра неудачным местом для строительства храма. При этом только 18% выступают против строительства храма в городе.
Накануне, после получения результатов опроса ВЦИОМ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал убрать сквер из списка мест, где может быть построен храм.
В пятницу в администрации Екатеринбурга планируют провести депутатские слушания с представителями всех сторон конфликта, а принять решение о форме волеизъявления горожан (опрос или референдум) власти собираются на следующей неделе. Параллельно проводится сбор предложений жителей по альтернативному месту размещения храма.
© «Вечерние Ведомости»
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