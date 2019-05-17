В УМВД Екатеринбурга вновь «перетасовали» руководителей райотделов

21:02 | 22.05.2019

В УМВД России по Екатеринбургу произошли новые кадровые рокировки, о которых «Вечерние ведомости» сообщали еще в феврале этого года. Так, на днях на должность начальника отдела полиции №1 городского УМВД назначен Антон Томилов, до последнего времени возглавлявший ОП №4. Временно исполняющим обязанности начальника ОП №4 назначен Акиф Софуев – начальник отдела участковых уполномоченных ОП №4, но источники издания отмечают, что от приставки врио он вряд ли освободится, отдел полиции №4 займет другой человек.



Бывший начальник отдела полиции №1 Александр Маликов, в свою очередь, занял кресло руководителя ОП №9, который до этого занимал Денис Чекасин. Какая ему будет предложена должность, неизвестно.



Напомним, что ранее отдел полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу возглавил полковник Максим Варлаков, ранее возглавлявший ОП №7. В свою очередь, ОП №7 возглавил замначальник этого отдела подполковник полиции Дмитрий Шишмаков. Кирилл Еловских, занимавший должность начальника отдела полиции №2 возглавил ОП №8. Место Еловских в ОП №2 занял Александр Горин – ранее он занимал должность заместителя начальника отдела полиции №6.



Подобные кадровые рокировки, как сообщает авторитетный источник издания, вызваны ожидающимся назначением – в течение пары недель ГУ МВД России по Свердловской области, как ожидается, возглавит начальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксенов. Состоявшиеся назначения позволят действующему на сегодняшний день полицейскому руководству «связать руки» новому начальнику полицейского главка как минимум на шесть месяцев. В течение этого срока он не сможет инициировать увольнение вновь назначенных руководителей ОП.