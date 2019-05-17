Мэр Екатеринбурга проведет встречу с горожанами у Драмтеатра

19:27 | 22.05.2019

Фото: eanews.ru

Глава столицы Урала Александр Высокинский назначил встречу со сторонниками строительства храма Святой Екатерины. Она состоится в четверг, 23 мая, в 12:00, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Мэр намерен обсудить с горожанами все мнения о строительстве храма, чтобы принять решение, которое устроит всех участников конфликта.



Стоит напомнить, что ещё в субботу, 18 мая, Высокинский провел встречу с противниками строительства храма на месте сквера.