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19:27 | 22.05.2019
Фото: eanews.ru
Мэр Екатеринбурга проведет встречу с горожанами у Драмтеатра
Мэр намерен обсудить с горожанами все мнения о строительстве храма, чтобы принять решение, которое устроит всех участников конфликта.
Стоит напомнить, что ещё в субботу, 18 мая, Высокинский провел встречу с противниками строительства храма на месте сквера.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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