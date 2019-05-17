Жители Екатеринбурга 25 мая отпразднуют День библиотекаря

19:03 | 22.05.2019

Фото: Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоится XIII городской праздник книги и чтения «Читай, Екатеринбург!» в честь общероссийского Дня библиотекаря.



Как рассказали в Департаменте информационной политики городской администрации, для горожан в библиотеках будут проводиться квесты и обмены книгами. По словам сотрудников библиотек, праздник важен, прежде всего, для привлечения в библиотеки молодежи.



Следует отметить, что в связи с праздником 25 мая в городе будет перекрыта для стоянки и движения автомобилей улица Пролетарская (от Первомайской до Дзержинского) с 00:00 до 21:00.