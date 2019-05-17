В Шалинском районе вынесли приговор «черному» лесорубу

19:01 | 22.05.2019

В Шалинском районном суде вынесен приговор местному жителю, признанному виновным по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»). Согласно материалам дела, Воробьев В.А., состоя в должности инженера лесного хозяйства в ООО Аверс» на территории Староуткинского участкового лесничества, не посвящая в свой преступный умысел других лиц, дал указание работникам компании спилить несколько деревьев.



В результате противоправных действий было срублено 35 куб.м. осины, 59 кубов березы, 19 кубов ели, 10 кубов сосны, 44 куба пихты, 24 куба липы. Общий размер ущерба за незаконную рубку деревьев составил 1 миллион 280 тысяч рублей.



При ознакомлении с материалами уголовного дела Воробьев В.А. заявил ходатайство о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке, также он написал явку с повинной и раскаялся, что было учтено при вынесении приговора. Часть ущерба в размере 200 тысяч рублей была возмещена еще до вынесения приговора.



В результате суд приговорил Воробьева к одному году лишения свободы условно, с ООО «Аверс» постановлено взыскать 1 миллион 80 тысяч рублей.



Добавим, что лесозаготовительная компания ООО «Аверс» является одной из самых крупных в Шалинском районе, она принадлежит семье Ефтиных. В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск к предприятию, поданный Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области о взыскании 1,3 миллиона рублей.