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19:01 | 22.05.2019
В Шалинском районе вынесли приговор «черному» лесорубу
В результате противоправных действий было срублено 35 куб.м. осины, 59 кубов березы, 19 кубов ели, 10 кубов сосны, 44 куба пихты, 24 куба липы. Общий размер ущерба за незаконную рубку деревьев составил 1 миллион 280 тысяч рублей.
При ознакомлении с материалами уголовного дела Воробьев В.А. заявил ходатайство о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке, также он написал явку с повинной и раскаялся, что было учтено при вынесении приговора. Часть ущерба в размере 200 тысяч рублей была возмещена еще до вынесения приговора.
В результате суд приговорил Воробьева к одному году лишения свободы условно, с ООО «Аверс» постановлено взыскать 1 миллион 80 тысяч рублей.
Добавим, что лесозаготовительная компания ООО «Аверс» является одной из самых крупных в Шалинском районе, она принадлежит семье Ефтиных. В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск к предприятию, поданный Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области о взыскании 1,3 миллиона рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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