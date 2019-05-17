В Екатеринбурге подорожает проезд в троллейбусах и трамваях

18:48 | 22.05.2019

Фото: primpress.ru

Власти уральской столицы могут поднять стоимость проезда в наземном электротранспорте. Как сообщил замглавы по транспорту Алексей Бубнов, такое нововведение связано с затратами на новые троллейбусы и трамваи и на ремонт имеющегося транспорта.



Бубнов уточнил, что на сегодняшний день износ парка троллейбусов и трамваев в городе превышает 80%. В связи с этим мэрия планирует закупить 193 трамвая и 215 низкопольных троллейбусов, починить 138 трамваев и 66 троллейбусов, а также реконструировать три трамвайных депо. Кроме того, в Екатеринбурге будут работать над прокладкой трамвайных путей в районы Академический, Солнечный и Верхнюю Пышму.



Отметим, на обновление парка властям потребуется 32 млрд рублей. Провести модернизацию планируется в течение ближайших 10 лет.